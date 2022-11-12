وزارة الصحة تصدر تعليمات مهمة.. كيف تحمي نفسك وعائلتك من العدوي التنفسية

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات المهمة عن العدوى الفيروسية، التي تكون في فترة ما بين الفصول، وتنتشر على مستوى العالم خلال فترة الخريف وبداية الشتاء.

وقال عبدالغفار، في منشور له على فيسبوك، إن للفيروسات أنواع، أبرزها" (فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي).

وأوضح عبدالغفار، أن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% من الأطفال، مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، وهو فيروس واسع الانتشار، يصيب الأطفال بشكل كبير، والبقية ما بين الإنفلونزا والفيروس الغدي.

وأكد متحدث الصحة، أن 98% من المصابين بالفيروس الغدي، يعانون من سيلان في الأنف، وأعراض خفيفة، لا يحتاجون إلى المستشفى.

وتابع قائلا: 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة"، لديهم عوامل خطورة، وقد يصابون بأزمات رئوية، ويحتاجون إلى الدخول للمستشفى.

وقال عبد الغفار ، إن الأعراض التنفسية تتمثل في التالي «ارتفاع درجة الحرارة . الكحة . البلغم . سيلان الأنف . فقدان في الشهية».

وواصل منشوره: « الفيروس الغدي أو المخلوي، مثل الإنفلونزا، قد يكون أصلهم حيواني، أو تحور من شخص لآخر، وتكون أعراضهم نفس أعراض الإنفلونزا، وعلاجهم أيضا».

الصحة توضح الطرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسية



واشار متحدث الصحة والسكان ، إلى أن الطرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسية، تتمثل في التالي:

- الغسيل المستمر للأيدي.

- عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.

- التنظيف المستمر للأسطح.

- يجب التوجه إلى المستشفى في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد.

- أغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين.

- يفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم؛ لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس.

- رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية.

- كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة.

- تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي "البرتقال والليمون".

- التغذية والتهوية الجيدة.

- عدم التعرض للبرد بشكل مباشر.