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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب بمدينة بدر

جثة
جثة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أخر انتقاما من شقيقه لمعاكسته زوجة شقيقه بدائرة القسم.

وأمرت النيابة أطباء الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

فلم يجد شخص وسيلة للانتقام من أخر قام بمعاكسة زوجة شقيقه سوي الانتقام منه بقتل شقيقه وإلقاء جثته بمنطقة جبلية في مدينة بدر، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص دون إصابات مقيم بدائرة القسم وبصحبته شقيقيه.

وبسؤالهما قررا أنه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهاً إلى أحد المحلات ، وحال التواصل معه هاتفياً فوجئا بغلق هاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما وأكد لهما عثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية بدائرة القسم ، فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنهما إكتشفا وفاته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى مشاهدة المجنى عليه صحبة أخر تبين أنه وراء إرتكاب الواقعة تم إستهدافه وضبطه.

وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام شقيق المتوفى بمعاكسة زوجة شقيقه قرر الإنتقام منه، ولعدم قدرته على قتله لقوة بنيانه إختمرت فى ذهنه فكرة قتل شقيقه.

وقام بإستدراجه ، وإصطحبه بالدراجة النارية "ملكه"  لمحل العثور عليه ، وقام بخنقه حتى فارق الحياة وإستولى منه على هاتفه المحمول.

تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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