الكيلاني : حرصنا على تقديم ثقافة التراث الشعبي لضيوف قمة المناخ .. فيديو

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنه تم الإعداد لقمة المناخ قبل بدء الفعاليات بفترة كبيرة عن طريق ندوات التوعية التي تمت في هيئة قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل والمجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "كان هناك مجموعة من الندوات والمحاضرات للشباب والأطفال ورواد قصور الثقافة بشكل عام عن أهمية الحفاظ على البيئة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية".

وأشارت: "الاستعداد لـ قمة المناخ كان على عدة محاور، منها معرض الحرف التراثية وهو عبارة عن المنتجات البيئية من الحرف التراثية في الأقاليم المختلفة من مصر".

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،: "حرصنا على تقديم ثقافة التراث الشعبي المصري لضيوف قمة المناخ من خلال الرقص الشعبي في الشوارع وعلى مسارح عروض قمة المناخ بواسطة فرق قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية".

