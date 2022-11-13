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الرجال يميلون أكثر لاستخدام السيارات وهم أكثر تلويثًا للمناخ|فيديو

سلامة عطا الله مراسل
سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلجيكا

قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلجيكا، إنّ قمة المناخ في شرم الشيخ استحوذت على كثير من عناوين الصحف والاهتمام الأوروبي الواسع، وبخاصة أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم رواد في ما يسمى بتخضير الاقتصاد والتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية ليلاس كفوزي، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ملفات كثيرة لا يمكن استعراضها جميعا، لكن هناك ملف له اهتمام واضح في الصحافة وهو التنقل الأخضر، إذ أنه أحد الملفات المطروحة في قمة المناخ، وتحديدا فيما يتصل بالبنية التحتية للتنقل الأخضر وتقليص عدد السيارات في مراكز المدن، لا سيما أن سكان العواصم يشتكون من صعوبة في التنفس ويعانون الكثير من الأمراض والأعراض الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الزائدة".

من أكثر تلويثاً للمناخ..الرجال أم النساء؟

وتابع، أن هذه البنية التحتية اللازمة لتطوير والنقل من الكربون إلى الأخضر جعل الخبراء يركزون على ضرورة فهم السلوك البشري، وإلا ما قيمة أن تنفق كل هذه المليارات على البنية التحتية في المدن لكي لا يستخدم الناس مزيدا من السيارات في تنقلاتهم ولا يقدم الناس على استخدام الدراجات الهوائية أو المشي أو الطرق المختلفة في التنقل والسفر بعيدا عن مزيد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار، إلى وجود دراسة أجريت في السويد تقول بأن الرجال يميلون أكثر لإستخدام السيارات وهم أكثر تلويثًا للمناخ، ويقطعون مسافات أطول، وتقول هذه الدراسة بأنه لو أن الرجال يستخدمون السيارات مثل استخدام النساء في السويد ستقل نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن التنقل. 

 

 

سلامة عطا الله القاهرة الإخبارية شرم الشيخ الرجال السيارات

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