شاهد.. تلاميذ 6 ابتدائي يرفعون لافتات لدعم قضية التغيرات المناخية بإحدى مدارس النزهة

قام اليوم تلاميذ في الصف السادس الابتدائي في فصلهم الموجود بـ مدرسة الشهيد اسلام مشهور الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية ، يإعداد لافتات لدعم قضية التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ ، وذلك تحت إشراف توجيه الصحافة المدرسية بقيادة تامر صفوت و التعلم النشط بالإدارة بقيادة منال محمد زكي.

وبعد الانتهاء من تصنيع واعداد اللافتات قام الطلاب برفعها داخل الفصل والتقاط صور بها لدعم قضية التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ ،.

وعلى جانب آخر .. أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارًا جديدًا بمناسبة ظاهرة التغيرات المناخية واستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP 27 .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني تخصيص فقرة يومية في الاذاعة المدرسية للتغطية الاخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 طوال فترة انعقاده ، فضلا عن اعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين في الادارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف هو رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الانسان والبيئة والكائنات الحية ، كيفية مواجهتها والحد منها ، وذلك حفاظا على عالمنا من التأثيرات الناتجة عنها .

خطاب رسمي

الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي تزامنا مع استضافة مصر فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 ، والتي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية والتي تمتد آثارها لتطال العالم كله ، وذلك بحضور أكثر من 120 من قادة الدول على مستوى العالم ، ومشاركة نحو 30 ألف شخص بمدينة شرم الشيخ

وشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخي جيد"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وسلطت الجلسة الضوء على تعزيز الحوار بين الشباب وصانعي السياسات لتشجيع البلدان على ضمان الجودة، والتثقيف في مجال تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة في التوعية بأهمية قضية تغير المناخ.

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى الدعوة للحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة دمجت المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، حيث يتم شرح مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر.

وأضاف أن الوزارة نظمت عددا من المسابقات الفنية التي تتناول قضايا المناخ لطلبة المدارس لتحفيزهم على المشاركة البيئية والإحساس بالمسئولية نحو القضايا البيئية بدءا من التوعية الجماعية لكافة الطلاب فضلاً عن عمل الندوات الثقافية لتوعية الطلاب.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بقضية التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء إدارة جديدة بالوزارة والمديريات التعليمية تحت مسمى "إدارة التنمية المستدامة"، فضًلا عن تصميم حقيبة تدريبية للمعلمين حول مفاهيم البيئة وقضايا المناخ الرئيسية والتنوع البيولوجي، بالإضافة لتطوير مهارات المعلمين في بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التي يقومون بتدريسها لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها.

وأعلن إطلاق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة، والتي سيتم اختيارها وفقًا لمعايير أهمها المساحات الخضراء، والحفاظ على الكهرباء والمياه، وفصل المخلفات واعتمادها على الطاقة المتجددة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوة للمشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود في الجناح الخاص بوزارة التعليم والتعليم الفني في المنطقة الخضراء، حيث يتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، والتي تعكس آمال الأطفال وأحلامهم في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم".



تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ

تلاميذ بالصف السادس الابتدائي يرفعون لافتات تدعم مؤتمر المناخ