المعهد القومي للحوكمة يطلق المرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء لتلاميذ الإبتدائية

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراءGreen Minds ، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف - المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأطلقت المبادرة بحضور نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الاعمال والموارد البشريه بالمعهد، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد، ماريز مشرقي منسق اول بالإدارة العامة لتطوير الاعمال وجينا جمال منسق بمبادرة العقول الخضراء.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، أن مبادرة العقول الخضراء تأتي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ و تعزيز العمل المناخى وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المنعقد بشرم الشيخ حاليًا، وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدي الأطفال والطلاب في المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وأضافت شريف، أنه من خلال منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي ستبسط المبادرة مفاهيم التنمية المستدامة وتعزز دور الاطفال في مكافحة تغير المناخ من اجل غرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في الطلبة المشاركين وتشجيع كل طفل وطالب حسب مرحلته التعليمية على بناء سلوك مستدام، وأن يكون داعم للبيئة في دوائره الاجتماعية المختلفة، موضحة أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة ويل سبرنج WellSpring لخبرتها العملية الواسعة في اتباع منهجية التعلم بالخبرة والممارسة و نجاحها مع العديد من المدارس في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف عدد ١٥٠٠ من طلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية على ان يتم تعميمها على باقى المراحل الدراسية لاحقا .

وأشارت شريف، إلى أن المبادرة تبدأ في مدارس تحيا مصر بالأسمرات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وتستهدف أول مرحلة من المبادرة عدد 800 طالب وطالبة فى الصف الخامس الابتدائى وسوف يتم استكمال باقى المراحل الدراسية تباعا، ومن خلال المبادرة سيتم تنفيذ الأنشطة والألعاب التي تستهدف نشر الوعى للطلبة عن الأضرار البيئية لتغير المناخ و تأثيرها على الأرض، والزرع، والمياه، والهواء كما تعتمد تلك الأنشطة على تعزيز دور الطفل في التصدي للسلوكيات البيئية الخاطئة وتبنى فكر وسلوكيات مستدامة من خلال منح فرصة للأطفال للتعلم من خلال الاستكشاف والتجربة والخبرة.

وصرح نبيل فؤاد مدير عام تطوير الاعمال والموارد البشرية، بأن اطلاق مبادرة العقول الخضراء بمرحلتها الأولى التجريبية تستهدف عدد ١٥٠٠ من طلاب المدارس بالصفوف الإبتدائية ، على أن يتم تعميمها على باقى المراحل الدراسية لاحقا ويتم تنفيذ المبادرة من خلال شركة ويل سبرنج وهى احد الشركات المتخصصة فى هذا المجال كما ان منهجية التنفيذ تعتمد على إيصال المعلومة من خلال مجموعة من الانشطة والألعاب التى يستطيع من خلالها الطلاب استيعاب المعلومات المستهدفة .