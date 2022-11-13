بالذهبي اللامع.. وفاء عامر بإطلالة لافتة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تداول رواد السوشيال صورة جديدة للفنانة وفاء عامر بإطلالة أنيقة لافتة، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت وفاء عامر، بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت وفاء عامر في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها.

بدأتاليوم فعاليات مهرجا القاهرالسينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود.