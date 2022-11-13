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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلاله جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل بصورة جديدة

ميريام فارس
ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 

 

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وتألقت ميريام فارس، مرتدية فستان قصير باللون الفضي اللامع، وتميز الفستان بتفصيلة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجرئ الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التي تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وإليكم صور ميريام فارس 

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