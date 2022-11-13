سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها لم تقوم بعمل أي شيء سوي أنها تعاملت بطبيعتها مع الفنان محمود مرسي الذي كان رافض الزواج وبعد ما تعامل معها في موقف معين قال لها "غريبة جداً أول مرة أشوف بنت مصرية بتقول الحقيقة".

واضافت "سميحة أيوب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنها ظلت سنة ونصف وهي تشعر بالاعجاب ناحيته قبل الزواج وهو أيضا شعر بالاعجاب تجاهي منذ أول يوم يراني فيها في بروفة عمل فني.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب أن هي وزوجها محمود مرسي ظلوا عام ونصف وهم يشعرون بالاعجاب تجاه بعضهما البعض ولكن لا يتحدثون عن ذلك ابدا.