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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

سميحة أيوب
سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها لم تقوم بعمل أي شيء سوي أنها تعاملت بطبيعتها مع الفنان محمود مرسي الذي كان رافض الزواج وبعد ما تعامل معها في موقف معين قال لها "غريبة جداً أول مرة أشوف بنت مصرية بتقول الحقيقة".

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تعليق ياسمين عز على تصريحات سميحة أيوب عن الزواج |فيديو

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سميحة أيوب: أي رجل زوجته تبيت خارج المنزل متهاون

واضافت "سميحة أيوب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنها ظلت سنة ونصف وهي تشعر بالاعجاب ناحيته قبل الزواج وهو أيضا شعر بالاعجاب تجاهي منذ أول يوم يراني فيها في بروفة عمل فني.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب أن هي وزوجها محمود مرسي ظلوا عام ونصف وهم يشعرون بالاعجاب تجاه بعضهما البعض ولكن لا يتحدثون عن ذلك ابدا.

ياسمين عز عمل فني ام بي سي مصر سميحة أيوب محمود مرسى الفنانة سميحة أيوب

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