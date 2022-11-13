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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دينا فؤاد تتألق بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ..صور

صدى البلد

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة خطفت الأنظار.

وتألقت دينا فؤاد، خلال حفل الافتتاح، بفستان أنيق بقصة مميزة من اللون الأبيض وبه إكسسوارات مميزة جعلته أكثر فخامة، ويظهر الفستان قوامها الممشوق والمتناسق. 

وأكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات ماسية خاطفة للنظر وحقيبة من اللونين الأبيض والفضى، كما اعتمدت على تصفيفة شعر بسيطة ومكياج ناعم لتظهر بقمة الفخامة. 

وأكدت دينا فؤاد، على قيمة وأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،، واصفةً إياه بالمهرجان العريق الذى يعد أقدم مهرجان فى المنطقة، موضحة أن هذه الدورة لها طعم خاص خاصة وأن المهرجان يترأسه النجم الكبير حسين فهمى الذى يعد واجهة مشرفة لمصر.
من جهة أخرى، تواصل دينا فؤاد ، تصوير فيلمها الجديد، كما تجهز لمسلسل تلفزيونى من المقرر أن تقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.
وكانت دينا فؤاد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار. 

وظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسع عند الجمهور.

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