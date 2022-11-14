عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنبدأ الشتاء و فى أمطار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية لهؤلاء المواطنين

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أن البلاد على اعتاب فصل الشتاء، الذى سيبدأ يوم 23 ديسمبر، موضحة أن الجميع من الممكن أن نرتدي الملابس الخريفية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من قمة المناخ، أن المواطنين فى فترة الليل عليهم أن يرتدوا الجواكت، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى الليل.

وحذرت سائقي السيارات ن السير بسرعة فى الساعات الصباحية، موضحة أن البلاد فى الصباح تشهد شبورة، ولذلك ننصح السائقين بـ الالتزام بتعليمات المرور.

وأشارت لى أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، ففى يوم نشهد أمطار، ويون نشهد رياح، ويوم يكون مستقر، ولذلك نؤكد أن متابعة النشرات الجوية من الأشياء المهمة للغاية.

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.

وكشفت أن البلاد تشهد عواصف ترابية شديدة وأن الجميع يلاحظ التغيرات التى بدأت تحدث فى الجو خلال الفترات الأخيرة.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأشارت إلى أن 2021 كان مختلفًا، والهيئة العامة لـ الأرصاد تقوم بعمل دراسات و بحث عن سيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية، و تأثير ذلك حالة الجو.

ووجهت رسالة للعالم :" لازم نبدأ الآن وبلاش ننتظر الوقت فات، وعلى الجميع أن يحافظ على المناخ، لآن المناخ يعنى الحياة".

 

هيئة الأرصاد الأرصاد إيمان شاكر صدى البلد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

ترشيحاتنا

تحدت حسين فهمي.. فنانة شابة بظهور جريء في افتتاح القاهرة السينمائي| معلومه عنها

تركيا ترفض طلبا من إسرائيل لإبعاد أعضاء حركة حماس عن أراضيها

مدينة بلا حياة.. هل دمرت روسيا كل شيء في خيرسون قبل انسحابها؟

حماية المستهلك تنفي وجود أي أزمة في الأرز

كريم فهمي وزوجته الأجمل.. شاهد الكابل في مهرجان القاهرة الدولي

100 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أحلى.. نجمات اخترن اللون الأسود لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نشرة المرأة ..بـ حلاقة غريبة.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل على السجادة الحمراء وفساتين لـ 5 نجمات أثارت الجدل على السجادة الحمراء

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : وقف التفكير السلبي

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : اكسب قلب من تحب

فيديو

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ