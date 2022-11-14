هنبدأ الشتاء و فى أمطار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية لهؤلاء المواطنين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أن البلاد على اعتاب فصل الشتاء، الذى سيبدأ يوم 23 ديسمبر، موضحة أن الجميع من الممكن أن نرتدي الملابس الخريفية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من قمة المناخ، أن المواطنين فى فترة الليل عليهم أن يرتدوا الجواكت، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى الليل.

وحذرت سائقي السيارات ن السير بسرعة فى الساعات الصباحية، موضحة أن البلاد فى الصباح تشهد شبورة، ولذلك ننصح السائقين بـ الالتزام بتعليمات المرور.

وأشارت لى أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، ففى يوم نشهد أمطار، ويون نشهد رياح، ويوم يكون مستقر، ولذلك نؤكد أن متابعة النشرات الجوية من الأشياء المهمة للغاية.

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.

وكشفت أن البلاد تشهد عواصف ترابية شديدة وأن الجميع يلاحظ التغيرات التى بدأت تحدث فى الجو خلال الفترات الأخيرة.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأشارت إلى أن 2021 كان مختلفًا، والهيئة العامة لـ الأرصاد تقوم بعمل دراسات و بحث عن سيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية، و تأثير ذلك حالة الجو.

ووجهت رسالة للعالم :" لازم نبدأ الآن وبلاش ننتظر الوقت فات، وعلى الجميع أن يحافظ على المناخ، لآن المناخ يعنى الحياة".