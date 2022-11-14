اخر مباراة له من شهر مايو | ميدو يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا آخر مباراة لعبها كانت في 22 مايو الماضي يعني تقريبا 5 شهور ومحتاج يلعب عشان يرجع لمستواه ولو الغرامة هتدفع في يناير مش هيبقى عنده مشكلة"

أضاف: "كهربا لعيب مختلف ومميز جدا مع الأهلي وعنده حلول مختلفة غير كل اللاعيبة اللي بتلعب في مركزه عشان كدة الأهلي محتاجه"

وختم حديثه قائلا: "كهربا أخطأ ولم يتعامل مع بعض المواقف بشكل سليم عن نفسي أتمنى حل مشكلته من خلال دفع الغرامة".