أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الاثنين 14_11_2022|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 14-11- 2022

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.46 جنيه للبيع، و 24.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.33 جنيه للبيع، و25.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 28.96 جنيه للبيع، و28.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.50 جنيه للبيع، و6.48 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 79.53 جنيه للبيع،و 79.24 للشراء.