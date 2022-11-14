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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من الطقس مساء .. وتوقعات بسقوط أمطار اليوم | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية ، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، مع وجود زيادة في فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن طقس اليوم معتدل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، والقاهرة الكبرى ، ومائل للحرارة على شمال الصعيد ، وحار على جنوب الصعيد .

وتابعت " غانم "  ، أن هناك فارقا كبيرا في درجات الحرارة ما بين النهار والليل ، منوهة أنه فور غياب أشعة الشمس يصل فرق لـ 10 درجات مئوية على بعض المحافظات .

ولفتت ، إلى أن الأجواء في المساء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية في الصباح الباكر ، والساعات المتأخرة من الليل .

توقعات سقوط أمطار 

وعن توقعات سقوط أمطار ، أفادت  أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظات شمال الوجه البحري  ومدن القنال . 

الأرصاد الأرصاد الجوية توك شو الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر

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