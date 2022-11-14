الأرصاد تحذر من الطقس مساء .. وتوقعات بسقوط أمطار اليوم | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية ، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، مع وجود زيادة في فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن طقس اليوم معتدل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، والقاهرة الكبرى ، ومائل للحرارة على شمال الصعيد ، وحار على جنوب الصعيد .

وتابعت " غانم " ، أن هناك فارقا كبيرا في درجات الحرارة ما بين النهار والليل ، منوهة أنه فور غياب أشعة الشمس يصل فرق لـ 10 درجات مئوية على بعض المحافظات .

ولفتت ، إلى أن الأجواء في المساء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية في الصباح الباكر ، والساعات المتأخرة من الليل .

توقعات سقوط أمطار

وعن توقعات سقوط أمطار ، أفادت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظات شمال الوجه البحري ومدن القنال .