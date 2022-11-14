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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول وفاة مؤكدة.. فيروس إيبولا يزحف لمنطقة جديدة بأوغندا

فيورس إيبولا
فيورس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس إيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد، خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.

تفاصيل الإصابة

وكشفت وزيرة الصحة، روث أسينج، في لسلة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا في منطقة جينجا بشرق أوغندا، حيث توفي الرجل في منزله في 10 نوفمبر.

وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التيقظ والحيطة والإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس يشتبه بها، ليتم أخذ الحيطة والإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة.

إيبولا فيروس إيبولا أوغندا منطقة جديدة فيروس الصحة

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