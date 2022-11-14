دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ان خلال الفترة الحالية انتشر فيروس جديد يعرف بالفيروس المخلوي التنفسي والذي يصيب الجهاز التنفسي ويهدد عدد كبير من الاطفال وهو سبب دور البرد المنتشر بين الاطفال خلال الفترة الحالية.

الفيروس المخلوي التنفسي

اكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفيه على برنامج الحكاية م الاعلامي عمرو اديب أن في ذلك الوقت من كل عام، ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولكن يختلف نوع الفيروس المنتشر كل عام، موضحا أن الفيروس المنتشر هذا العام؛ هو الفيروس المخلوي التنفسي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.