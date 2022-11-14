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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

فيروس جديد
فيروس جديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ان خلال الفترة الحالية انتشر فيروس جديد يعرف بالفيروس المخلوي التنفسي والذي يصيب الجهاز التنفسي ويهدد عدد كبير من الاطفال وهو سبب دور البرد المنتشر بين الاطفال خلال الفترة الحالية.

الفيروس المخلوي التنفسي

اكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفيه على برنامج الحكاية م الاعلامي عمرو اديب أن في ذلك الوقت من كل عام، ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولكن يختلف نوع الفيروس المنتشر كل عام، موضحا أن الفيروس المنتشر هذا العام؛ هو الفيروس المخلوي التنفسي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

دور البرد المنتشر بين الاطفال أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الفيروس المخلوي التنفسي الفيروس المخلوي التنفسي RSV أعراض الفيروس المخلوي التنفسي للأطفال

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