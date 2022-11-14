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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الاثنين/ ، في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الاهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.34 جنيه للشراء، و24.39 للبيع ، وفي بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار 24.35 جنيه للشراء ، 24.45 جنيه للبيع.

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وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الافريقي سجل 24.38 جنيه للشراء ، 24.45 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.42 جنيه للشراء ، و 24.45 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.36 جنيه للشراء ، و24.44 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 25 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 25.06 جنيه للشراء ، و 25.28 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي ، سجل اليورو 25.11 جنيه للشراء ، و 25.34 جنيه للبيع ، والعربي الأفريقي سجل 25.10 جنيه للشراء ، 25.34 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 25.22 جنيه للشراء ، و25.31 جنيه للبيع. 


وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في بداية تعاملاته تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 28.58 جنيه للشراء ، و 28.82 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، سجل 28.64 جنيه للشراء ، و 28.84 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل 28.63 جنيه للشراء ، و 28.89 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 28.83 جنيه للشراء ، و 28.93 جنيه للبيع.


وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.47 جنيه للشراء ، و 6.48 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي سجل 6.63 جنيه للشراء ، و6.64 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 76.30 جنيه للشراء ، و 79.29 جنيه للبيع.

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