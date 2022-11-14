استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الاثنين/ ، في البنوك المصرية.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الاهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.34 جنيه للشراء، و24.39 للبيع ، وفي بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار 24.35 جنيه للشراء ، 24.45 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الافريقي سجل 24.38 جنيه للشراء ، 24.45 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.42 جنيه للشراء ، و 24.45 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.36 جنيه للشراء ، و24.44 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 25 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 25.06 جنيه للشراء ، و 25.28 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي ، سجل اليورو 25.11 جنيه للشراء ، و 25.34 جنيه للبيع ، والعربي الأفريقي سجل 25.10 جنيه للشراء ، 25.34 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 25.22 جنيه للشراء ، و25.31 جنيه للبيع.



وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في بداية تعاملاته تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 28.58 جنيه للشراء ، و 28.82 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، سجل 28.64 جنيه للشراء ، و 28.84 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل 28.63 جنيه للشراء ، و 28.89 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 28.83 جنيه للشراء ، و 28.93 جنيه للبيع.



وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.47 جنيه للشراء ، و 6.48 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي سجل 6.63 جنيه للشراء ، و6.64 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 76.30 جنيه للشراء ، و 79.29 جنيه للبيع.