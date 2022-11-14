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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية: هدفنا الوصول إلى قرارات مؤكدة بشأن cop27 بمؤتمر شرم الشيخ

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه طلب من جميع الفرق، أن تخبره دائماً بالمستجدات بشكل يومي، وأن يكون هناك نصوص ونسخ خاصة بالجلسات، بالإضافة إلى اجتماعات مستمرة، وذلك للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وأضاف سامح شكري خلال كلمته اليوم في فعاليات قمة المناخ cop27، أنه يتم عمل تحديثات اجتماعات جلسات قمة المناخ ، ويتم نشرها، على الصفحة الخاصة لمؤتمر الأمم المتحدة للاضطرار المناخي.

وأشار وزير الخارجية إلى، أنه يتم التعامل مع جميع الأطراف، لضمان أن يكون هناك إنهاء لقمة المناخ يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجاري، مؤكداً أن الهدف المشترك هو الوصول إلى قرارات، وخاتمات مؤكدة فيما يتعلق بمؤتمر شرم الشيخ.

 

 

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