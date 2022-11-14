"غولدمان ساكس" يتوقع انخفاضاً كبيراً في التضخم الأمريكي العام المقبل

يتوقع اقتصاديو بنك "غولدمان ساكس"، انخفاضاً كبيراً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال 2023، مما يعكس تراجع أزمات سلسلة التوريد، وذروة تضخم أسعار أجرة المنازل، وتباطؤ نمو الأجور، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق.

ويتوقع البنك الأميركي أن ينخفض مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي" إلى 2.9% بحلول ديسمبر 2023 من 5.1% حالياً، وفقاً لما جاء في مذكرة بحثية لاقتصاديين بقيادة يان هاتزيوس، حيث أشاروا فيها إلى أن ضعف أسعار السلع الأساسية وارتفاع الدولار سيؤثران أيضاً على التضخم.

وأشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى هدوء أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. ومع بلوغ معدل التضخم عند 7.7%، يكون قد ارتفع في أكتوبر بأبطأ وتيرة له منذ يناير.

فيما يلي النقاط الرئيسية في توقعات "غولدمان ساكس":

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن تتحول مساهمة فئات السلع المقيدة بالعرض في التضخم الأساسي لتصبح سلبية، حيث ستنخفض من زيادة بـ+0.6 نقطة مئوية حالياً إلى -0.4 نقطة مئوية بحلول أواخر 2023، لتمثل بذلك حوالي نصف التباطؤ في التضخم الأساسي الإجمالي.

وتراجعت اضطرابات سلسلة التوريد وازدحام الشحن بشكل كبير في عام 2022، وانتعشت مخزونات السيارات والسلع الاستهلاكية من مستويات الركود الشديد. وتحسن توريد أشباه الموصلات على وجه الخصوص بشكل كبير، مع ارتفاع شحنات الرقائق الدقيقة للسيارات الآن بنسبة 42% مقارنة بعام 2019.

السبب الثاني الذي يدفع "غولدمان ساكس" لتوقع انخفاض التضخم الأساسي هو أنه يرى أن التضخم في أسعار إيجار المنازل على أساس سنوي سيبلغ ذروته في الربيع. حيث أدى الطلب القوي على الوحدات المؤجرة بالفعل إلى تحفيز استجابة العرض: مليون شقة قيد الإنشاء أو تم السماح بها، وهو ما يمثل أكبر نسبة مشاريع قيد التنفيذ منذ 1974. وفقاً لـ"غولدمان ساكس"، بدأت معدلات المنازل الشاغرة للإيجار في الانتعاش نتيجة لذلك ومن المرجح أن تعود إلى معدلات ما قبل الوباء خلال العام المقبل.

السبب الثالث، يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن بقلل نمو الأجور البطيء من الضغط التصاعدي على تضخم الخدمات بحلول أواخر عام 2023. تعمل إعادة توازن سوق العمل بالفعل على خفض نمو الأجور، لا سيما في القطاعات التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفجوة بين عدد الوظائف والعاملين مثل التجزئة والترفيه. يتوقع الاقتصاديون لدى "غولدمان ساكس" أن ينخفض نمو الأجور على أساس سنوي بمقدار 1.5 نقطة مئوية على أساس فترة دفع الأجر إلى 4% بحلول أواخر عام 2023، مما يساعد على إبطاء التضخم في فئات الخدمات كثيفة العمالة.

وكتب الاقتصاديون في "غولدمان ساكس": "بشكل عام، نتوقع أن ينخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بشكل كبير".