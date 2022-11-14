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رئيس التحرير
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وزيرة التخطيط: إشادة كبيرة بمحتوى جلسات مؤتمر cop27 وتنوعها |فيديو

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الأقتصادية

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، أن مؤتمر cop27 حظى بحضور دولي كبير، وهناك إشادة كبيرة بمحتوى الجلسات وتنوعها، منوهة بأن الوزارة لها فعاليات في جميع أيام مؤتمر المناخ cop27.

 إطلاق حياة كريمة في إفريقيا


وأضافت “السعيد”، أثناء لقائها مع كاميرا الفضائية المصرية، أن وزارة التخطيط لديها يوم مخصص في مؤتمر المناخ، وهو اليوم  الأخير "يوم الحلول" الذي سوف يعرض به النقل الذكي، و المدن المستدامة و البيانات المستدامة، بالإضافة إلى عرض مشاركة القطاع الخاص، و الشركات الناشئة.

وأشار وزيرة التخطيط ، إلى أنه تم إطلاق حياة كريمة في إفريقيا و ذلك بالأمس في يوم  التكيف و الزراعة،مؤكدةً أن اليوم تم إطلاق مجموعة مبادرات خاصة بتحلية المياه، و ذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم إطلاق أول مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، و الذي يعبر عن شعار مؤتمر المناخ"من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك بحضور الرئيس السيسي، و رئيس وزراء النرويج.

 

 

وزيرة التخطيط COP27 الجلسات هالة السعيد الهيدروجين الاخضر قناة السويس الرئيس السيسي

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