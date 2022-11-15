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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : أخبار جيدة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، استسلم للفرص الجيدة واستقبل بعض الأخبار الجيدة.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، لن تكون فكرة سيئة أن تخرج من منزلك، لكن الاسترخاء مع Netflix وطبق من التسالي قد يكون أفضل بالنسبة لك، إذا كنت تفكر في بيع أو شراء عقار ، فستتلقى العديد من الخيارات اليوم.

توقعات برج العقرب مهنيا

حان الوقت لكي تسلك الطريق الأعلى وتختبر قدراتك.

توقعات برج العقرب صحيا

ستشعر اليوم بصحة أفضل مما كنت عليه بالأمس، إذا قررت استثمار وقتك وأموالك لتحسين صحتك ، فسوف يلهمك ذلك كثيرًا مع الأشخاص من حولك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

بدأت أنت وشريكك في اكتساب التفاهم المتبادل، هناك بعض المشاعر التي لا تتطلب أي كلمة للتعبير عنها، يمكن لشريكك أن يعترف بذلك جيدًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يصاب أحد أفراد عائلتك بخيبة أمل تجاه شيء قلته سابقًا، هناك لحظات في حياتنا لا نقصد فيها أن نكون شرسين ولكن الكلمات تخرج لتكون كذلك، حاول حل سوء التفاهم معهم اليوم

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