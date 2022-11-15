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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 .. حب وزواج لهؤلاء

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يحب الكثير من الأشخاص قراءة حظك اليوم ومتابعة الأبراج بطريقة مستمرة وبشكل يومي لمعرفة الأحداث الطارئة له ولمن يحب.

وفي هذا التقرير نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي بشكل تفصيلي.

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3 أبراج تعاني من الطاقة السلبية .. صاحبك منهم ؟

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 13 نوفمبر 2022 .. استقرار للسرطان وتحذير لهؤلاء

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

المزاج الجيد لزوجك قد يضيء يومك، قم بالاستثمار بمنظور طويل المدى، سوف يضيء الأصدقاء يومك،قد تنخرط في بعض هواياتك المفضلة بعد عودتك من العمل.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ستتحسن الصحة من خلال مشاركة السعادة مع الآخرين، سيكون لديك الرغبة في كسب المال بسرعة، سيعطيك التفاعل مع الشخصيات البارزة أفكارًا جيدة، الأشخاص المشغولون سيحصلون على وقت فراغ، قد يتوقف زوجك عن تلبية احتياجاتك اليومية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

أولئك الذين يمرون بأزمة مالية قد يكسبون المال، قدرتك على إقناع الآخرين ستجلب المكافآت، قد يسبب الزملاء القلق والتوتر. 

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

لا تخلط بين العمل والمتعة، ستكون الجهود المبذولة لتحسين المظهر والشخصية مرضية، ستكون الحياة الزوجية رومانسية.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

اعتني بصحتك بشكل خاص لأنك قد تمرض اليوم، سوف تحصل على الأخبار الجيدة المتعلقة بالممتلكات، فكر مرتين قبل الدخول في مشروع جديد، سيكون أطفالك داعمين، سوف تراهم ينمون في حياتهم المهنية وحياتهم.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

احكم على الأشخاص من حولك وتجنب إعطاء أي وعد لن تفي به، ستلتقي بأشخاص بارزين خلال المناسبات الاجتماعية، سوف تستفيد مالياً لهم، ستقيم علاقات جديدة، سترى الجانب الصعب من زوجك اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ستكون مشغولاً بالرياضات الخارجية والتأمل واليوغا، سوف تكسب مالاً جيداً اليوم، سوف تصل إلى أهدافك، ستكون علاقتك مع حبيبتك رومانسية، أنت بحاجة للتعامل مع المشاكل الجديدة دبلوماسياً، قد يغضب زوجك منك بسبب بعض الأمور التافهة، سوف تحصل على الوقت الكافي لنفسك اليوم، حاول استغلال الوقت بطريقة جيدة.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ستشعر بالملل الشديد والإرهاق بسبب الإجهاد الناجم عن القضايا العائلية والمالية، من الأفضل أن تحافظ على مشاركتك في بعض الأعمال الإبداعية، يجب أن تتصرف بشكل صحيح مع الجميع في مكان العمل، سوف تدرك أهمية الزواج، سيقدم الزوج المساعدة في التغلب على التحديات اليوم.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

لا تضيع وقتك في انتقاد الآخرين فقد يؤثر ذلك على صحتك، يمكن للأرباح في مجال الأعمال أن تجلب الفرح للتجار ورجال الأعمال اليوم، اقضِ الوقت مع عائلتك واجعلهم يشعرون أنك تهتم بهم، يجب أن تعمل بجد لتعزيز آفاق حياتك المهنية، من المحتمل أن تحصل على التقدير من كثير من الناس اليوم، سيكون لديك وقت لا ينسى مع زوجتك اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تحكم في عواطفك لتجنب ذلك، قد يؤدي الإهمال تجاه شريك حياتك إلى إفساد العلاقة، اقض وقتك الثمين مع زوجتك لاستعادة أيامك الذهبية السعيدة، ستمنحك المعرفة التي تكتسبها اليوم ميزة عند التعامل مع أقرانك.

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برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : صحتك في خطر

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برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : وقف التفكير السلبي

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

خذ بعض الوقت للتعامل مع مشاكل أطفالك، يبدو أن زيادة المسؤولية من المرجح على الجبهة المهنية، كن مهذبًا وساحرًا مع كل من يقف في طريقك، قد يصبح اليوم أفضل يوم في حياتك الزوجية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

اتحكم في لسانك لأنه قد يضر بمشاعر الآخرين، من الأفضل أن تظل صامتًا على أن تضيع وقتك في الثرثرة، دعهم يشعرون أنك تهتم بهم. سوف تغيم الرومانسية على عقلك وأنت تقابل حبيبتك. 

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