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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فصوص ألماس ومشغولات فضية.. ضبطية كبرى في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من فصوص الألماس والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الملكية الأردنية ، اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود أحمد محمد شحاته  مأمور الفحص  طاهر محمود خفاجي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائبه .

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الجمرك قرر تكليف عمرو عطية  مدير إدارة الحركة وسامي نبيل وأمير محمود وأحمد خيري رضوان مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من الخواتم من معدن الفضة وعدد من الفصوص البيضاء يشتبه أن تكون من الألماس وكمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه مخبأه بين طيات الملابس وداخل جيوب الملابس و في حقيبة اليد الصغرى كما أسفر التفتيش الذاتى عن وجود كيس شفاف اللون داخل منديل ورق بداخلة مشغولات من معدن أبيض اللون مرصعة بفصوص يشتبه أن تكون من الألماس مخبأه داخل جيب الجاكت الذي يرتديه .


قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني 2  اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 144 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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