5 حلول لمنع غرق الإسكندرية.. النواب يحاصر الحكومة لوقف السيول المتوقعة

أيام قليلة قادمة علي بداية فصل الشتاء ومن هنا يزداد القلق وتزداد التوقعات التي تؤكد تعرض معظم شواطئ البحر المتوسط للغرق جراء التغيرات المناخية، مما دفع عدد كبير من النواب لاستخدام ادواته البرلمانية من أجل توضيح خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول بشأن محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات التي تتعرض لغرق شوارعها.

ويقدم موقع صدى البلد آراء النواب والمناقشات التي دارت بين الحكومة والنواب وذلك من خلال الاجتماع الذي تم عقده داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد وفيق - وكيل اللجنة، خلال الآونة الأخيرة لمناقشة ملف مواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول فيما يلى:

غرق الشوارع بالإسكندرية وتحركات النواب

في البداية، قال النائب عمرو درويش مقدم طلب الإحاطة الأول، إن موضوع طلب الإحاطة هام جداً خاصةً قبل بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار، وأن عدم حضور ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإرسالهم خطاب للمجلس بعدم اختصاص الوزارة في هذا الشأن يؤكد على عدم العلم بالاختصاصات المنوطة للوزارة.

وطالب عضو مجلس النواب بالاستماع إلى خطة الحكومة ومعرفة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول.

من جانبه، قال النائب محمود قاسم مقدم طلب الإحاطة الثاني، إن الخطة الخاصة بمحافظة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار توجد بها إشكاليات، وتظهر هذه الإشكاليات أثناء هطول الأمطار وينتج عنها غرق الشوارع وتتوقف الحياة ببعض مناطق المحافظة.



وطالب بالاستماع إلى خطة الحكومة ومعرفة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول.

رد الحكومة على طلبات النواب بشأن غرق الإسكندرية

قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إنه يتم الاستعداد لموسم الأمطار منذ نهاية موسم الشتاء، ويتم ذلك منذ شهر مارس من كل عام، ويتم التجهيز والاستعداد لمناطق تجمع الأمطار بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.



وأضاف أنه تم إعداد خريطة تمركزات بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء وقام بإعدادها الإدارة العامة للمرور بمحافظة الإسكندرية، وقامت المنطقة الجغرافية للبترول بالمحافظة بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار على البحر بمنطقة مثلث الشركات حي العجمي بتكلفة 150 مليون جنيه، وقد تطلب الأمر الحصول على بعض الموافقات من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وجهاز شئون البيئة، وقد أبدوا جميعهم التعاون اللازم في هذا الشأن، كما تقوم المحافظة باستخدام المعدات الخاصة بهذه الشركات في مواجهة الأمطار والسيول.



وتابع: يتم مراجعة كافة أعمدة الإنارة قبل دخول موسم الأمطار حرصاً على سلامة المواطنين، والمحافظة لا تفرق في تنفيذ المشروعات والأعمال الصناعية المطلوبة لمواجهة السيول والأمطار بين المناطق الراقية وغيرها من المناطق الأكثر احتياجاً.



وأفاد المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بأن شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تعمل وفقاً لخطة محددة سلفاً قبل كل موسم أمطار، ووفرت الدولة 2.3 مليار جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتنفيذ المشروعات اللازمة لمواجهة الامطار والسيول.



فيما، أشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الإسكندرية إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير الترع والمصارف لاستقبال مياه الأمطار كما يتم العمل على خفض مناسيب مياه الترع والمصارف من خلال التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة أنهةيتم إنشاء مشروعات تحسين منظومة الصرف الصحي لاستقبال الأمطار بشرق القاهرة وحلوان وشبرا الخيمة وحال زيادة كمية الأمطار عن طاقة الشبكة يتم التنسيق مع شركة مياه القاهرة لتخفيف ضغط مياه الشرب عن بعض المناطق، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد توقعات سقوط الأمطار ونشر المعدات وفقاً لأماكن تجمع مياه الأمطار.



تشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة الأمطار والسيول

وتحدث سكرتيرو عموم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بأنه يتم تشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة الأمطار والسيول برئاسة الوزير المحافظ، وعضوية جميع الجهات التنفيذية المعنية.



تحديث خطة التعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول، وكذلك تحديث السيناريوهات المحتملة للأزمة، والتنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الارصاد الجوية لرفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة أيه أحداث طارئة مع الالتزام بتجهيز غرف العمليات بالمراكز والمديريات علي مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات واخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظات.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إن منظومة الصرف الصحى تستوعب جزء كبير من الأمطار وشركة مياه الصرف الصحي تختص بالشوارع الرئيسة وهيئة النظافة بالشوارع الجانبية.



من جانبه قال النائب أسامة الأشموني، إنه يتم تنفيذ الرصف في شوارع منطقة الوراق دون تنفيذ أعمال البنية التحتية، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد جيدا لموسم الشتاء والأمطار.



وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية لبحث ودراسة مدى احتياج المحافظتين لإنشاء مراكز إغاثة التابعة لوزارة التضامن، وإفادة اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن خلال 30 يوم من تاريخه.





كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بإفادة اللجنة بالاعتمادات المالية المدرجة لمراكز الإغاثة، وما تم صرفه من تلك الاعتمادات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.

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