اليوم.. جنايات بورسعيد تستكمل محاكمة متهمين بإصابة مواطن بعاهة مستديمة

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم ، محاكمة المتهمين بإحداث عاهة مستديمة لآخر.

تعود أحداث القضية إلى 20 مارس الماضي من عام 2022، عندما أقدم محمد محمد السيد محمد، ويبلغ من العمر 20 عاما، مقيم بمنطقة أرض العزب بميدان لبنان ببورسعيد، وأيمن محمد السيد محمد، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومقيم بذات المنطقة، بضرب المجني عليه أحمد محمد متولي السيد شنشن، وإحداث إصابة به.

وتضمن أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهم الأول محمد محمد السيد؛ ضرب المجني عليه أحمد محمد متولي السيد شنشن مع سبق الإصرار، بأن وجّه إليه ضربتين بسلاح أبيض سكين؛ استقرت بقدمه اليمنى، فأحدث إصابته المتمثلة في ضمور بالعضلات بالفخذ الأيمن، وإعاقة بحركة مفصل الركبة، وهو ما نشأ عنه عاهة مُستديمة . %