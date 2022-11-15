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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أوسط أعيرة الذهب وهو عيار  18 نحو 1078 جنيه للشراء و 1082 جنيه للبيع  وذلك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022.

وارتفع   سعر الذهب مصر أمس في ختام تعاملات أمس بمعدل 4 جنيهات، ليستقر في أول تعامل له اليوم في محلات الصاغة بمعظم الأعيرة المختلفة.

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تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 14-11-2022

عيار 14

وصل  سعر الجرام الوامد من عيار 14 نحو  839 جنيه للشراء و 841 جنيه للبيع.

 

عيار 21

سجل أشهر أعيرة الذهب استقرارا في أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ ليصل إلي  1258 جنيه للشراء و 1262 جنيه للبيع  في محلات الصاغة وذلك بالنسبة  لـ  عيار 21 .

عيار 24

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 1438 جنيه للشراء و 1442 جنيه للبيع، .
 

كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب  1.437 مليون جنيه للشراء و 1.442 جنيه للبيع  

 

أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.9 ألف جنيه للبيع

 

الجنيه الذهب


سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 ألف جنبيه للشراء و 10.1 ألف جنيه للبيع


 

تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين
 

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة 

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

معيار  تحديد سعر الذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإنه يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وقالت التقرير إن الذهب يعد الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

ارتفاع متوقع 


وتعتبر العلاقة بين الذهب و الدولار عكسية، حيث في حالة تراجع سعر الذهب فإن الدولار ينخفض و العكس صحيح، ولكن في ظل اضطراب الطلب على الذهب، وتحول الدولار لسلعة بدء المستهلك يتجه نحو الدولار علي الرغم أنه عملة وليس سلعة، وبالتالي فإنه من الصعب معرفة المؤشرات الحقيقية للأسواق والتي تشهد حالة من الإضطراب.

وبحسب محللون فإن أسعار الذهب تراجعت بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، رغم وجود توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وعدم استمرار تلك الانخفاضات فى الأسعار المحلية.


وفقا للمحللون فإن الوقت الحالى مناسب جدا للشراء، ويعتبر من الاستثمارات الآمنة، خصوصا وأن هناك توجهات ه للشراء قبل الارتفاعات السعرية الجديدة التى من المتوقع لها أن تكون بنفس قيمة الانخفاض الحالى.


 

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض  المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن  إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.

 

مصنعية الذهب


تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.
 

 

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