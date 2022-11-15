عرض ثان لفيلم "قصة الحطاب" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم "قصة الحطّاب" ضمن المسابقة الدولية ، للمرة الثانية في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "قصة الحطّاب" يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو للمخرج ميكو ميليلاهتي، إنتاج فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا.

وهو عمل روائي تدور أحداثه حول بيبي، حطاب في مدينة ريفية صغيرة في فنلندا، خلال بضعة أيام، تعصف به سلسلة من الأحداث المأساوية التي دمرت حياته تدريجيًا، ولكن يبدو أنه يخبىء سرا ما.



يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.