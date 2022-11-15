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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دور الإعلام في توعية الأطفال بقضايا المناخ.. فعاليات مكثفة اليوم بـCOP27

قمة المناخ
قمة المناخ

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دور الإعلام في توعية الأطفال بقضايا المناخ».

وقالت سارة حسن مدير قسم التواصل والإعلام بهيئة إنقاذ الطفولة: "نشارك في عدد من الجلسات والفعاليات في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP27، مضيفة أن جلسة اليوم تركز على الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام لتوصيل صوت الأطفال ومطالبهم، وبخاصة أنهم الفئة الأكثر ضررا من التغيرات المناخية.

 وتابعت: وسيسلط الضوء على ضرورة تبني صناع القرار هذه المطالب، نحن في حاجة إلى الدعم من الجهات المختلفة ومن ضمنها الإعلام، وبخاصة أنه وسيلة هامة جدا لنشر الوعي وتشكيل الرأي العام".

وبدوره، قال مصطفى شريف بكير عضو اللجنة المنظمة لمنصة منتدى شباب العالم: "نحن اللجنة التنظيمية لمنصة منتدى شباب العالم، وذلك على هامش قمة المناخ، حيث تنظم جلسات متنوعة محتواها مرتبط بقمة المناخ COP27، نظمنا جلسة بعنوان دور الإعلام في التغير المناخي بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، حيث تطرقنا إلى دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي".

المناخ الاعلام توعية الأطفال قضايا المناخ المنطقة الخضراء COP27 شباب العالم التغير المناخي

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