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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتج فيلما الرسالة وعمر المختار..

درس في مصر .. وفاة وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي

وزير الإعلام الكويتي
وزير الإعلام الكويتي محمد السنعوسي

توفي  وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي بحسب ما أعلنت صحيفة القبس الكويتية .

وحصل وزير الإعلام الكويتي الأسبق،  على شهادته الجامعية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية في الإعلام، كما درس النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

وكان السنعوسي من المؤسسين لتلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، «إذ كان للكويت تلفزيون غير رسمي عام 1952 وبعد الاستقلال اشترته الحكومة من ملاكه» وعمل فيه مسؤولًا تنفيذيًا ومنسقًا للبرامج، ومخرج ومنتج ومعد للبرامج.

ساهم السنعوسي بإنتاج فيلم الرسالة وعمر المختار.

وفي عام 1964 أصبح مراقبًا للبرامج في التلفزيون ثم مديرًا عامًا ثم وكيلًا مساعدًا لشؤون التلفزيون في الوزارة حتى 1985.

واشتهر محمد السنعوسي بتقديم برامج حوارية تتناول قضايا إصلاحية تثير ضجة وجدلًا في الكويت، مثل الحلقة الخاصة بقضية الشيكات بدون رصيد التي قدمها داخل سجن طلحة وقابل فيها المساجين المتهمين بهذه القضية، وأيضًا اهتم السنعوسي بتسليط الضوء على السلوكيات الخاطئة في المجتمع الكويتي.

وكان يتسم برنامجه ببعض الطرافة كدعوته لاستخدام مزيل رائحة العرق وإطلاق حملة «الفار بدينار» لتنظيف البيوت من الفئران.

وكان كذلك؛ له الفضل في تأسيس نادي الكويت للسينما وتأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية.

بعد تقاعده من وزارة الإعلام عمل مديرًا عامًا لشركة المشروعات السياحية ثم استقال وعمل بالتجارة الحرة.

وأصبح السنعوسي وزيرًا للإعلام في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح في التشكيل الوزاري في فبراير 2006 ويوليو 2006، وقد تم تقديم استجواب بحقه وقدم استقالته قبل ساعات من مناقشة الاستجواب. 

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