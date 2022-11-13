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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدين التفجير الإرهابي في إسطنبول

الكويت تدين التفجير
الكويت تدين التفجير الإرهابي في إسطنبول

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي، الذي وقع بعد ظهر اليوم في منطقة تقسيم بإسطنبول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وشددت الوزارة في بيان على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

وتقدمت الخارجية بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يأتي ذلك بعد انفجار ضخم في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تعليقا على تفجير إسطنبول الدامي، إن السلطات التركية تعمل على تحديد هوية مرتكبي "هجوم تقسيم الشنيع".

وأعلن أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية سقوط "6 قتلى و53 جريحا في انفجار تقسيم بـ إسطنبول.. ونعمل على تحديد هوية مرتكبي الهجوم الشنيع".

وأكد الرئيس التركي أنه وفقا للتحقيقات الأولية، هناك شبهة "إرهاب" في التفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بإسطنبول، مشيرا إلى تورط "امرأة" في العملية.

وتابع أردوغان "سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب.. لن يصل الإرهاب إلى هدفه"، مضيفا أن "العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها".

بدوره، أعلن المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في الانفجار، مرجحا أنه هجوما إرهابيا، كما اضطرت الشرطة التركية إلى إخلاء منطقة تقسيم بإسطنبول، تحسبا لانفجار آخر، وسط انتشار أمني مكثف بالمنطقة.

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