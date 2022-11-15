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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحصل على شهادة عالمية في صناعة الهولوجرام

مجمع الإصدارات المؤمنة
مجمع الإصدارات المؤمنة

حصل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على شهادة عالمية من الرابطة الدولية لمصنعي الهولوجرام (IHMA)
والتي تتواجد مقرها في المملكة المتحدة، وبها أكثر من 81 شركة رائدة في صناعة الهولوجرام حول العالم.

 

واستطاع "المجمع" أن يتواجد داخل الرابطة بصفته واحدًا من أهم المشروعات التي تعمل على تجفيف منابع التزوير في كافة الخدمات التي يُقدمها، كما يُمكنه مقعده في الرابطة الدولية بأن يكون أول ممثل لقارة أفريقيا والشرق الأوسط في صناعة الهولوجرام.

 

ومن جهته، قال الدكتور Paul Dunn رئيس الرابطة، في تصريحات نقلها موقع (Security Focus Africa): "نتطلع إلى جهود المجمع في مساعدتنا للترويج لمنتجات الهولوجرام ولعب دور فعال في مهمتنا حول العالم بما يمتلكه من حلول تكنولوجية مختلفة تتسم بأعلى معايير الأمان".

 

ويتمكن المجمع من خلال هذا الاعتماد، من الحصول على شهادات الـ(ISO) المختلفة وبالأخص شهادة (ISO 14298)، والتي تُمنح عن طريق نظام التسجيل الهولوجرافي (HIR) الوحيد في العالم وهو نظام تسجيل وتوثيق وفرض حقوق الملكية، سواء لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أو الجهات المختلفة المتعاونة معه حول العالم.

 

ويشارك مجمع الإصدارات في المؤتمرات والمعارض الخاصة بالرابطة الدولية لمصنعي الهولوجرام، بصفته واحدًا 
من مطوري هذه الصناعة في العالم، بما يمتلكه من قدرات بشرية وفنية على أعلى مستوى تستطيع منافسة كبار الشركات بأحدث الأساليب وبإمكانيات مصرية خالصة.

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