كلب ضال يعقر 13 شخصا ويشوه وجوه 4 أطفال في المنوفية

اشتكي أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية من قيام كلب ضال بعقر 13 شخصا من أهالي القرية بينهم أطفال.

وأكد الأهالي أنه تم نقل عدد من المصابين الي مستشفي الجامعة بشبين الكوم ومستشفي ميت خلف من أجل الحصول علي المصل.

وأضافوا أنه تم احتجاز 4 اطفال بمستشفي الجامعة بقسم التجميل بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بهم وهم " أمل صبري أبو زيد ١٣ سنة ، ومحمد أحمد عمارة ٨ سنوات ، ويوسف محمد إبراهيم ٨ سنوات ، وروان عمر عبد الرؤوف ١٢ سنة".

وأعلنوا خروج ٥ أشخاص آخرين من مستشفي الجامعة عقب تلقيهم المصل الخاص بعقر الكلاب.