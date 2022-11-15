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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس وزراء الهند قبل لقائه بايدن: سلاسل توريد العالم في خراب

مودي وبايدن وفوميو
مودي وبايدن وفوميو خلال لقاء سابق

 
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة ديكان كورنيكل.

وقالت المتحدثة إن الزعيمين "أعربا عن تقديرهم لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق في مجموعات مثل الرباعية".

يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا.

يجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي تفاعلات غير رسمية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من القادة العالميين الآخرين على هامش قمة مجموعة العشرين  وتبادلوا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا.

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في خطاب ألقاه في قمة مجموعة العشرين  ، قال مودي إن تغير المناخ ، ووباء كوفيد -19 ، والتطورات في أوكرانيا والمشاكل العالمية المرتبطة بها تسببت في إحداث فوضى في العالم ، وأعرب عن اعتقاده بأن سلاسل التوريد العالمية في "خراب".  

وفي إشارة إلى رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين ، قال مودي إنه كان واثقًا عندما يجتمع قادة المجموعة في "أرض بوذا وغاندي المقدسة ، سنتفق جميعًا على نقل رسالة سلام قوية إلى العالم".

كما التقى مودي برئيس الوزراء البريطاني سوناك ، وهو أول تفاعل وجهاً لوجه بينهما منذ توليه السلطة الشهر الماضي.

 من المقرر أن يجري مودي محادثات واسعة النطاق مع سوناك وماكرون ، باستثناء عقد اجتماع مع رئيس الدولة المضيفة جوكو ويدودو يوم الأربعاء.

والتقى رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال.

كما التقى مودي بالرئيس الهولندي مارك روته.  

ستتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام واحد ، بدءًا من 1 ديسمبر 2022. وتضم مجموعة العشرين 19 دولة: الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، المكسيك ، روسيا ،  المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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