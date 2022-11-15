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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح دور المدارس في غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب

صدى البلد

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المدارس تعد حجر الاساس في تعزيز الهوية الوطنية، بما تقدمه من إسهامات في تعزيز قيم المواطنة على ضوء التواصل المعرفي الهائل الذي يشهده العالم.

وقال “فتح الله”، إن هذا الأمر يتطلب مزيداً من العناية لتحصين الطلاب بقيم المواطنة والانتماء، خصوصا في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من حولنا حيث أدى ضعف المواطنة والانتماء لدى كثير من الشباب لخروجهم على مجتمعاتهم وانتمائهم إلى جهات تسعى للتخريب والإرهاب.

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خبير يكشف أهمية غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى طلاب المدارس

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وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تجربة مصر فى توجه المدارس نحو غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية هي عملية تعلّم تهدف إلى زيادة معرفة الناس ووعيهم الوطني والتحديات المرتبطة بها، بما يسهم في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة ويعزز المواقف والدوافع والالتزامات لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات مسؤولة.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية عقد اللقاءات الثقافية لتوعية طلاب المدارس وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد مسلمين وأقباط، والمساواة في الحقوق والواجبات، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطنة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت خطابا للمديريات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية، حيث وجهت الوزارة، المديريات التعليمية، بالمتابعة المستمرة لجميع المنشآت التعليمية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، والإبلاغ الفوري للإدارة المركزية للأمن بأية أحداث طارئة قد تؤثرعلي سير واستقرار العمل.

كما طالبت الوزارة، بالإبلاغ عـن أية مخالفات أخلاقيـة لضمان استمرارية المؤسسة التعليمية في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون أضرار أو أعطال، عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية حرصا على عدم اقحام طلاب المدارس في تلك الصراعات، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة .

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