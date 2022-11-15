مجلس أمناء بورسعيد يستعرض الجهود المبذولة لتذليل عقبات العملية التعليمية

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لمحافظة بورسعيد وذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

وقد ناقش الاجتماع مدى معاونة المجلس العام والمجالس الفرعية في تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية فى بورسعيد كما عرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع إنجازات العام المنتهي ٢٠٢٢ والحساب الختامي عن العام الماضي.

للتعاون المثمر وكيل تعليم بورسعيد تشيد بدور مجلس أمناء و آباء المحافظة

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بجهود قيادات مجلس أمناء محافظة بورسعيد في حل معظم المشكلات المطروحة عليهم وذلك بالتعاون المثمر مع توجيه عام التربية الإجتماعية.

للتعاون المثمر وكيل تعليم بورسعيد تشيد بدور مجلس أمناء و آباء المحافظة

وقد مثل مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس المجلس والأستاذ سليمان عبد العزيز المراقب المالي للمجلس ورؤساء أمناء الادارات التعليمية بحضور الأستاذة مها الشرنوبي موجه عام التربية الاجتماعية.