تغير المناخ: سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المحافظات |تفاصيل

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن توقعاته بشأن المحافظات التى تشهد سقوط أمطارا خلال ال 72 ساعة المقبلة ، قائلًا:" متوقع هطول أمطار متوسطة قد تغزر احيانا على مناطق شمال الدلتا بداية من اليوم وحتى صباح الخميس " .

سقوط الأمطار

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظات اسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية .



وحذر " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" من السفر ما بين هذه المحافظات ، كما نصح بوقف الري تماماً اي كان المحصول المنزرع فى هذه المناطق .

طقس اليوم

أما عن حالة طقس اليوم، ليلا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يكون مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس اليوم، أمطارا خفيفة تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد عدة مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر، خلال طقس اليوم، أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، تكون على فترات متقطعة.