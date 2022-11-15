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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جناح وزارة الثقافة يشهد زيارات مكثفة من ضيوف قمة المناخ

فعاليات وزارة الثقافة
فعاليات وزارة الثقافة في قمة المناخ

شهد جناح وزارة الثقافة الثلاثاء، زيارات مكثفة من وفود وضيوف مصر بقمة المناخ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وفي إطار مشاركة الوزارة بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.

 

 


وزار الجناح عدد من الوفود والشخصيات المشاركة بالقمة منهم : وفد من الأمم المتحدة علي رأسه وكيل الأمين العام للمنظمة،  السيد مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، نوريا سانز القائم باعمال مدير منظمة اليونسكو بالدول العربية ، ووفد من دولة تايوان مشارك بقمة المناخ. 
وتجول السادة الحضور بجناح وزارة الثقافة، وحرصوا علي الحوار مع العارضين والمنظمين ، كما أبدوا إعجابهم بالحرف التقليدية والتراثية ، التي أبدعها فناني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، كذلك منتجات العارضين من مختلف محافظات مصر. 


كما استمرت الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة ، ممثلة في فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث استمرت عروض الثمان فرق بالممشي السياحي بخليج نعمة ، والتي تشهد يوميا حضورا جماهيريا لافتا، وتفاعلا كبيرا من الجمهور الاجانب والمصريين.


وعلي مسرح المنطقة الخضراء قدمت فرقتي أسوان والحرية للفنون الشعبية عروضهما لضيوف مصر بقمة المناخ ، والتي حظيت باقبال كبير، وبمسرح السلام قدمت فرقتي العريش والشرقية عددا من التابلوهات الراقصة.

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