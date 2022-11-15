جناح وزارة الثقافة يشهد زيارات مكثفة من ضيوف قمة المناخ

شهد جناح وزارة الثقافة الثلاثاء، زيارات مكثفة من وفود وضيوف مصر بقمة المناخ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وفي إطار مشاركة الوزارة بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.



وزار الجناح عدد من الوفود والشخصيات المشاركة بالقمة منهم : وفد من الأمم المتحدة علي رأسه وكيل الأمين العام للمنظمة، السيد مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، نوريا سانز القائم باعمال مدير منظمة اليونسكو بالدول العربية ، ووفد من دولة تايوان مشارك بقمة المناخ.

وتجول السادة الحضور بجناح وزارة الثقافة، وحرصوا علي الحوار مع العارضين والمنظمين ، كما أبدوا إعجابهم بالحرف التقليدية والتراثية ، التي أبدعها فناني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، كذلك منتجات العارضين من مختلف محافظات مصر.



كما استمرت الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة ، ممثلة في فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث استمرت عروض الثمان فرق بالممشي السياحي بخليج نعمة ، والتي تشهد يوميا حضورا جماهيريا لافتا، وتفاعلا كبيرا من الجمهور الاجانب والمصريين.



وعلي مسرح المنطقة الخضراء قدمت فرقتي أسوان والحرية للفنون الشعبية عروضهما لضيوف مصر بقمة المناخ ، والتي حظيت باقبال كبير، وبمسرح السلام قدمت فرقتي العريش والشرقية عددا من التابلوهات الراقصة.