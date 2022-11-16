ألماني يعثر على شيك بـ4.5 مليون دولار.. ومكافأة صادمة له

بالصدفة، عثر رجل ألماني على شيك بقيمة 4.7 مليون دولار، فقام بإعادته فورًا إلى شركة حلويات Haribo، لكن مكافأته من الشركة كانت غير متوقعة لصدقه.

وفقًا لصحيفة لإندبندنت، رصد رجل ألماني يدعى «أنور جي» يبلغ من العمر 38 عامًا الشيك على رصيف القطار أثناء عودته من زيارة والدته.

قال إنه رأى الشيك يرفرف على الأرض، وعندما ألقى نظرة فاحصة أدرك أن الشيك كان بمبلغ 4.7 ​​مليون دولار، فلم يستطع تصديق عينيه.

وقال لصحيفة بيلد الألمانية: "كان هناك مبلغ كبير لدرجة أنني لم أستطع حتى نطقه"، وكشف أن الشيك تم تحويله إلى شركة Haribo من Rewe، وهو سوبر ماركت ألماني.

ولأنه رجل أمين، قام أنور بالتواصل مع شركة الحلويات لإبلاغهم بأنه عثر على الشيك، فطلبت منه الشركة إتلافه وإرسال دليل على قيامه بذلك.

مكافأة صادمة

بمجرد إتلافه للشيك وإرسال الدليل، كما هو مطلوب، تفاجأ أنور بتلقي 6 علب حلويات من منتجات Haribo بعد بضعة أيام، وهو ما يبدو أنه شكر غير نقدي من الشركة.

أثارت المكافأة غير المتوقعة صدمة أنور، فمن وجهة نظره لم تكن على مستوى جيد مقارنة بما فعله، وقال: "أظن أنها مكافأة رخيصة بعض الشيء".