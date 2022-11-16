نشاط للرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022، في القاهرة والمحافظات.



طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد طقس الأربعاء أيضًا أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 24 17



الإسكندرية 23 17



الإسماعيلية 25 16



الدقهلية 24 16



الغردقة 27 19



المنيا 23 13

