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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحميل وخطوات التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق سيارات المصريين بالخارج.. صور

التطبيق الإلكتروني
التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج المنصة الإلكترونية لتسجيل سيارات المصريين المغتربين تنفيذا لما ورد بالقانون ١٦١ لعام ٢٠٢٢.

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ويستهدف التطبيق الالكتروني تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، مؤكدة أن البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتياً وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات، مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد إلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

ويتاح التسجيل من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة بنظاميها "أندرويد" و IOS ، وبناء عليه يمكن تحميله من متجر "جوجل بلاي" على الرابط التالي: 
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أو "آب ستور" على الرابط التالي:
‏https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وكان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

 التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج
 التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج
 التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج
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