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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب العدوى.. استشاري صحة عامة يحذر من غلق الفصول وعدم التهوية الجيدة

طلاب
طلاب

أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، على أهمية دور المدرسة في الحفاظ على الطلاب والأطفال في فترة الخريف وفصل الشتاء، وخصوصا مع انتشار العدوى التنفسية بين الأطفال، فيجب على المسؤلين بالمدارس التهوية الجيدة بالفصول، خصوصا وأن نسبة كبيرة من العدوى التي حدثت الفترة الماضية ، نتيجة غلق الفصول وعدم التهوية الجيدة بسبب بدء برودة الطقس. 

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 وشدد شريف حتة، خلال لقائه مع ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على لقناة الأولى، على دورالمدرسة بالتثقيف الصحي للأطفال ودورهم بحماية نفسهم وأصدقائهم ونظافة الأسطح باستمرار وتعليم الأطفال النظافة العامة والنظافة الشخصية والتهوية الجيدة وحدوث تيار بالفصول مهم للغاية.

وأوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أنه يوجد استهانة بالتعامل من الأسرة والأمهات بالتعامل مع مرض الأطفال والطلاب الصغار، فهناك حرص من الأمهات على اليوم الدراسي للأطفال أكثر من الحرص على صحة الطفل وزملائه في الدراسة، خصوصىا مع وجود التعليم الالكتروني والمنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

يجب على الجميع أخذ الاجراءات الاحترازية هذه الفترة

وحذر استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أنه يجب على الجميع أخذ الاجراءات الاحترازية هذه الفترة، مع ضرورة الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل في حالة وجود أعراض للعدوى مثل الرشح وارتفاع درجات الحرارة والتهاب الحلق وإصابة الجهاز الهضمي وإسهال بجانب التكسير بالجسم والهمدان.

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