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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع المحاصيل خطوة إيجابية

محاصيل زراعية
محاصيل زراعية

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل .

وأكد الشوربجي “ فى تصريحات لـ ” صدى البلد "، أن هذه التوجيهات بمثابة خطوة إيجابية تؤكد حرص الدولة على حل مشاكل الفلاحين ، وضرورة العمل على تقديم أفضل الحلول لزيادة المحاصيل وتوسيع الرقعة الزراعية ، مشيرا إلى أن إعداد هذه الدراسات من شأنه أن يساهم فى  ترشيد استهلاك المياه و ذلك وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية. 

عامر الشوربجي الرئيس السيسي لجنة الزراعة مجلس النواب الرقعة الزراعية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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