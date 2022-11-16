يالأخضر.. رابح صقر يطرح أغنية لدعم المنتخب السعودي بكأس العالم

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أحدث أغاني الفنان رابح صقر، التي تحمل اسم يالأخضر، لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

أغاني رابح صقر الجديدة

طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين جديدتين له يوم 10 أكتوبر 2022، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

وتقول كلمات أغنية عساك بخير:

عساك بخير طمني

ترى والله عليك قلقان

تراني يالغلا كني

احس بدونك بنقصان

ولا احد غيرك اشغلني

منك اتعبني الهجران

اذا جاك الخبر عني

تراني عاشق وولهان

احس انه كبر سني

وانا بعدك بلا عنوان

وكان العمر امهلني

بوريك الغلا الوان

لأنك قطعة مني

ولا غيرك احد انسان

اذا غلطان علمني

اجيك برضوتك الآن

وش المانع تفهمني

وتدري كلي لك آذان

اذا كان الزعل مني

قبل آسف انا ندمان

مدام ان انت مالكني

وتسكني بلا استئذان

ابي منك تجاوبني

عساك بخير انا قلقان

أما أغنية حضرة جنابك، فحصدت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران.

وتقول كلمات أغنية حضرة جنابك:

يا كثرهم عشاقك اللي ضحايا

والله بلاني فيك يا سالي البال

ازريت اقاوم رغبتي في هوايا

يا عنك انا داله وناسي ومختال

صحيتني من غفلتي من عمايا

بس اتحرالك وانا كني ظلال

ابعثر اسماعي ولاهو برضايا

سويت ما لا صار ! ما ترحم الحال؟

ماغير اردد ليتني يا عسايا

شفني اغني لك على كل موال

صوتٍ من اعماق الحشا والحنايا

حيث طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، الحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقيه، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغاني ألبوم رابح صقر

حقق الفنان رابح صقر، 4 ملايين مشاهدة، بأغنيتيه الجديدتين «والله ما تسوى، مرات»، بعد مرور 11 يوما على طرح الأغنيتين عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصدت أغنية مرات لـ رابح صقر، 2 مليون و100 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، لتنال الرصيد الأكبر من إعجاب الجمهور، والأغنية من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع:مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد.



ألبوم رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر 4 أغان من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «الصقر 22»، وهي: (واجد، نوع من البشر، الآهات، العباة الرهيفة)، الأولتين طرحهما قبل شهر رمضان المبارك، والأخيرتان طرحهما تزامنًا مع عيد الفطر.

أغنية واجد

من جهة أخرى، تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم واجد، من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها مساء الثلاثاء 1 فبراير.

أغنية واجد لـ رابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد «الصقر 22»، وهي من كلمات : الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات : أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون : شریف کامل، جيتارات : روكيت، تسجيل : م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد.

كلمات أغنية واجد لـ رابح صقر:

واجد ...

كل يظن أنه صدق ..

وكل يظن انه فرق

وكثير صارو من ورق .

وانا اتبسم للجميع...

واجد .

اللي يقول انه جهل ..

ولو قلت له اسف زعل

لا عاد ترضي من رحل

والشايب الليله رضيع

واجد

اللي فتح أذنه کلام .

واللي طعن کف السلام .

واللى وجعني بالملام

... والقلب ما يرضى يبيع

واجد ..

اللي فتح أذنه کلام .

واللي طعن کف السلام .

واللى وجعني بالملام

... والقلب ما يرضى يبيع

واجد ..

خلوني ياما صار في

... عطشان دلوك غارفي

.. كل وربي طار في

.... بس الرضى ما يستطيع

واجد ..

اللي خذا اللي ابي

.. وانا اضحك لهذا الغبي

... وبشوتنا ماهي عبي

... عساني ارضيت الجميع

أحدث ألبومات رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية العام الماضي 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

كما تعاون رابح صقر، في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغان مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.