انطلاق الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية.. أهم المخرجات والتوصيات

نظمت مؤسسة تروس مصر للتنمية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر، الساعة الثانية ظهرًا، بعنوان “ترويج الفرص الاستثمارية”، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لـ ترويج الفرص الاستثمارية وإعلان تفاصيل أجندة النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت وأبرز ضيوفها والمتحدثين وحجم الاستثمارات المستهدف تحقيقه في الصناديق الاستثمارية.

ترويج الفرص الاستثمارية

أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، عن أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، والذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ " قمة فينجر برينت" في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "محمود" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم، إن الجلسة الافتتاحية لملتقى ترويج الفرص الاستثمارية تناقش "الاستثمار الحكومي والخاص في التحول الرقمي"، بمشاركة وزارية واسعة، تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبمشاركة رجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة أبوغزالة العالمية.

وتابع : الجلسة الأولى للملتقى، تتناول "تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به – التحديات وسبل التغلب عليها-، وسيشارك فيها المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخميس بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، والمستشار طارق سعد الشريك بمكتب بيكر ماكنزي، وتتناول الجلسة مقترح الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى، خبير واستشاري بأسواق المال، حول "تأسيس صندوق لتمويل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وتتناول الجلسة الثانية للملتقى، مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، يشارك في النقاش، السفير محمدي أحمد الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية، واللواء حسين فرحات رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتامر منصور أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية و عمرو بشارة مدير التسويق بشركة جهينة للصناعات الغذائية ويدير الجلسة تامر الراجحي، العضو المنتدب لشركة أكيومن.

ترويج الفرص الاستثمارية

الجلسة الثالثة من الملتقى

تناقش الجلسة الثالثة محور "العاصمة الإدارية مستقبل التطوير العقاري في مصر" بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والمهندس وليد عرفة مؤسس ومدير دار عرفه للعمارة والمهندس شهاب العرابي العضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية، وتشهد الجلسة الرابعة مشاركة المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ثاندر القابضة للاستثمارات المالية، والمهندس مجدي قمبر الشريك بشركة الندى العالمية العقارية والمهندس عماد عيسى رئيس شركة أركان للإنشاءات والاستثمار العقاري.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني مشاركة الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم عوض الرئيس التنفيذي المجموعة المالية هيرميس القابضة.

واختتم رئيس قمة فينجر برينت، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المؤسسة أعدت أجندة ثرية لهذا الحدث المهم، انطلاقًا من رغبتها الحقيقية في العمل على أن تكون الذراع الأهلية للدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، من خلال تطوير أدوات تسويق الفرص الاستثمارية، لذلك ستعقد القمة في دورتها الحالية تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، وتنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارت وبي تو بي كابيتال، ومن المتوقع أن يتمخض عنها توقيع عدة مذكرات لتنفيذ أنشطة استثمارية وإطلاق صناديقًا استثمارية خاصة في العديد من المشروعات المقرر طرحها والإعلان عنها في الملتقى.

ترويج الفرص الاستثمارية

ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية

قالت الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى، إن الجهات الاستثمارية الممثلة في الملتقى تعكس قوة الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في ضوء الإنجازات الاقتصادية والمشروعات والبنية التحتية التي حققت الدولة فيها إنجازات غير مسبوقة، لهذا جاءت فكرة عقد النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" والذي يقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة.

وتابعت: خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، قمنا بوضع خطة تسويقية لترويج الفرص المحددة والمعروضة من خلال هذا الملتقى في أكثر من دولة عربية، ونجحنا في استقطاب العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا الذي يمثل لهم قطاع صناعة النقل البحري وقطاع الأمن الغذائي أعلي شهيه للمستثمرين، كما وضعنا خطة استثمارية للملتقى في انتقاء الفرص الاستثمارية واختيار آليات الإستثمار الأقرب والانسب للمستثمر، وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، حرصنا أن نقدم فرص استثمارية في قطاع إعادة تدوير المخلفات بتقنية حديثة وخبرات عالمية للمشروع، وهذه الفرصة تمثل مشروع تنموي يهدف إلى استصلاح مكب نفايات بمساحة إجمالية 385 فدانا وتحويل المخلفات التي وصلت إلى 40 مليون متر مكعب من النفايات إلى طاقة سيتم بيعها للدولة، وفقًا اسعار اتفاق الكونسورتيوم مع الدولة على أن تشتري الدولة ناتج الطاقة من إعادة تدوير النفايات.

وأكدت المدني انها سوف تقدم عدة مقترحات لديها لتمويل مشروعات الدولة ومن أهمها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق استخدام أدوات التمويل غير المصرفية ومن أهمها التوريق.

ترويج الفرص الاستثمارية

القطاعان العام والخاص

وأشارت "المدني" -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم- إلى أن المكتب الفني يقوم بعمل الدراسات اللازمة للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العام والخاص وعرضها على المستثمرين المهتمين بمجال الفرصة محل الدراسة والعرض، وذلك بغرض بحثها من كافة جوانبها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والوزارات والهيئة المعنية بالفرصة محل الدراسة، لضمان تحقيق أعلى فائدة للدولة.

كما أشادت بدور المكتب الفني الذي كان له دور كبير وحلقة الوصل مع أكبر الجهات الاستثمارية من خلال خبراء مصريين يقيمون بالخارج.

وأكدت "المدني" أن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، يأتي في ضوء الاستجابه لتوجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة، وسيتم توقيع تحالف قانوني استثماري مؤسسي لعقد الشراكة الاستراتيجية بين مدني وتروس وبي تو بي بهدف ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة وفي القطاع الخاص والبحث عن الجهات الاستثمارية وإيجاد انسب آليات الاستثمار لاتمام الصفقات بشكل يطمئن المستثمر ويسهم في تحقق رؤية مصر 2030، وستتناول فعاليات الملتقى العديد من المقترحات منها استخدام آليات سوق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة في توسعات المشروعات القومية للدولة، المقرر الإعلان عنها خلال فعاليات القمة بالتعاون مع الشركات العالمية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية، وذلك بحضور المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هند عبد المجيد والدكتورة زهرة المدني.

تقام النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، وبحضور عدد كبير من الوزراء المصريين والعرب وكبار رجال الأعمال في عدد من الدول العربية والأجنبية منها اليابان ومصر والامارات والسعودية والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تشهد فعاليات قمة فينجربرينت "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، الوزير وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و الوزير حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وممثلين عن جامعة الدول العربية، والسفير محمدي الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورجل الأعمال الإماراتي سعادة خميس بو عميم مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، ورجل الأعمال سعادة محمد المزروعي، ورجال الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزاله رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية، واللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

يأتي الملتقى في دورته الأولى كـ ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ضرورة تكامل كافة مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة ومؤسسات الدولة وشركات القطاع العام والخاص، للعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والذي يعد استثمارًا للتحركات الكبيرة والنجاحات التي حققتها الدولة في الأجندة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وبخاصة في ملف البنية التحتية وإقامة المشروعات الذكية والصناعية وكذلك الإصلاحات التشريعية التي جرت لتهيئة البيئة الاستثمارية المصرية وجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين في مختلف القطاعات وبخاصة الصناعية والتنموية.