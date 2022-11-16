الزمالك يعلن موعد كشف كواليس اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا مهما مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي الأبيض.

وأكد مرتضى منصور أنه سيتم الإعلان رسميا عن قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد قليل عبر فيديو سيبثه على صفحته الرسمية وموقع النادي الرسمي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليومية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف المسابقات المحلية في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وصول السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض إلى القاهرة غدا الخميس قادما بلاده.

وكان اللاعب تأخر في العودة إلى القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام بسبب ظروف الطيران.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية عقب الوصول إلى القاهرة في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد محمد كمال "أوماجا" مدافع فريق الشباب مواليد 2003 للتدريب مع الفريق الأول اليوم الأربعاء.

ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الدفاع خلال الفترة الحالية في ظل إصابة محمود حمدي " الونش" بقطع في وتر العضلة الخلفية، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا في إنجلترا، بخلاف إصابة محمد عبد الغني في العضلة الضامة، وتواجد حسام عبد المجيد في صفوف المنتخب الأولمبي.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اهتمام الفريق الأبيض بضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز و الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أنه لا توجد مفاوضات من قبل الزمالك مع أحمد فتحي لضم اللاعب، وشدد على أنه سبق وتم طرح اسم اللاعب من قبل على البرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل بداية الموسم الجاري، ولكنه رفض فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن.

وأضاف المصدر أن رفض فيريرا جاء بسبب سن أحمد فتحي، وأشار إلى أن المدرب أكد أنه كان من الأفضل استمرار حازم إمام الظهير الأيمن السابق للزمالك بدلا من التفكير في ضم فتحي، لكنه قرر رحيله لنفس السبب المتعلق بالسن.

ويضم الزمالك في مركز الظهير الأيمن حاليا كل من التونسي حمزة المثلوثي وعمر جابر الذي انضم للأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بيراميدز.