طارق الشناوي يعلق على فستان هند عاكف بمهرجان القاهرة

أعرب طارق الشناوي ، الناقد الفني ، عن إستياءه من تحديد شكل ملابس محدد لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا الى أن القاهرة السينمائي يتسم بعراقة وتاريخ ممتدة على مدار 44 دورة ، منوها ، أن نجمات مصر تحضرن فعاليات مهرجان جدة ومراكش وكان وفينيسا، دون أن يفرض عليهم أحد شكل ملابس بعينه، قائلا: "نجماتنا دول كانوا بيروجوا مهرجان جدة، حد بيقولهم يلبسوا إيه؟".

وأضاف" الشناوي "خلال لقائة، مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " أمس الأربعاء ، أن رئاسة المهرجان من حقها تحديد نوعية الملابس بصورة عامة، كما طلب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، من الرجال ارتداء بدلة "سموكينج" أو "توكسيدو"، دون تحديد للون أو طلب الاحتشام.

وتابع :" بلاش نبقى بالحدة دي - حتى لو في صوت بين المصريين يميل للضغط على الناس وارتداء حاجة معينة - نفتحها لأني واثق إن نجومنا كلهم بلغوا سن الرشد، وكلهم عارفين إيه اللي يلبسوه وإيه اللي ميلبسهوش".

وأشار" طارق الشناوي ، الناقد الفني " معلقاً على فستان الفنانة هند عاكف "المثير للجدل" بمهرجان القاهرة السينمائي ، قائلا :" هند إجتهدت وعز عليها بأنها بعد ما عملت هذا الاجتهاد وإرتداء الفستان ولم تدخل المهرجان ولكنها دخلت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدون دعوة من المهرجان .