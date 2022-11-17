هالة السعيد: مصر أطلقت "حياة كريمة" لإفريقيا للارتقاء بأكثر من 30 فئة

أكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري، وذلك بهدف الارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 27 المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، إن المؤتمر ظهر بشكل مشرف للمصريين من حيث التجهيز والاستعدادات وهناك إشادة كبيرة جدا بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المناخ، ومنها ندرة المياه، وموضوع الزراعة؛ حيث أن مستوى الحضور مرتفع جدًا.



وأكملت أنه تم تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في نوفمبر 2021، كما وقعّت الدولة المصرية أيضا الصيف الماضي 15 مذكرة تفاهم في الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.



وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الطاقة المتجددة ينبغي أن تسهم بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035، وهدفنا من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها كافة الإمكانيات التي تساعدها وتؤهلها على الوصول إلى هذا الهدف.

