عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هالة السعيد: مصر أطلقت "حياة كريمة" لإفريقيا للارتقاء بأكثر من 30 فئة

صدى البلد

 أكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري، وذلك بهدف الارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي.


وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 27 المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، إن المؤتمر ظهر بشكل مشرف للمصريين من حيث التجهيز والاستعدادات وهناك إشادة كبيرة جدا بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المناخ، ومنها ندرة المياه، وموضوع الزراعة؛ حيث أن مستوى الحضور مرتفع جدًا.


وأكملت أنه تم تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في نوفمبر 2021، كما وقعّت الدولة المصرية أيضا الصيف الماضي 15 مذكرة تفاهم في الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.


وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الطاقة المتجددة ينبغي أن تسهم بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035، وهدفنا من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها كافة الإمكانيات التي تساعدها وتؤهلها على الوصول إلى هذا الهدف.
 

حياة كريمة هالة السعيد وزيرة التخطيط قمة المناخ صدى البلد الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

هتتحبسوا قريب | بسمة وهبة توجه رسالة نارية للتجار الجشعين .. فيديو

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

ارتكب الكبائر فترة طويلة ويريد التوبة.. هل تقبل وما شروطها؟

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 17-11-2022

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ