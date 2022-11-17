تحصد أرواح العشرات يوميًا.. طلب إحاطة بشأن استمرار حوادث الطرق

أعلن المهندس محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن استمرار حوادث الطرق والتي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة وحصدت أرواح 34 شخصًا في 3 أيام.

وقال النائب- في طلب إحاطته الموجه إلى وزير النقل-: "من يوم إلى آخر تقع العديد من حوادث الطرق، التى تحصد ضحاياها بالعشرات من أبناء الوطن، ويصاب فيها الكثيرون من الناس، ما يعصر قلوبنا أن بعض الضحايا هم ممن يخرجون من بيوتهم بحثًا عن الرزق ولقمة العيش أو أداء مهمة أو واجب، كان آخرها حادث أتوبيس الدقهلية الذي راح ضحيته 20 شخصًا، وحادث طريق الفرافرة الذي أودى بحياة 14 شخصًا".

وأردف: فى السنوات الأخيرة زادت كفاءة الطرق بشكل كبير، فأصبح عدد الطرق المرصوفة وفقًا لتقارير رسمية 101500 كيلو متر، من جملة الطرق المرصوفة والترابية على مستوى الجهورية المقدرة بـ 149900 كيلو متر، مع هذا التطور كان يفترض أن تقل عدد حوادث الطرق جراء تلك الزيادة، لكن ما حدث من تطور إيجابي فى هذا الصدد، لا يترجم بشكل فعال عند النظر إلى إحصاءات الحوادث".

وأضاف: واحد من العلامات المميزة لحوادث السيارات يرتبط بكثافة المرور على الطرق، وهنا يتوجب الإشارة إلى نقطة أكثر أهمية تستدعي لفت الانتباه من الجهات المعنية، وهي أن أيام الأحد والخميس هى أكثر أيام الأسبوع فى وقوع الحوادث، اليوم الأول يشكل عطلة لدى الكثيرين، واليوم الثاني تشكل ليلته يوم العطلة الرسمي.

وحذر "الصمودي" ، مع دخول فصل الشتاء قد تزداد حوادث الطرق وسيعود السبب في ذلك إلى الشبورة المائية والضباب الكثيف على الطرق السريعة فى هذا الشهر الشتوى، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في حوادث الطرق يرجع إلى العنصر البشري، والذي يشكّل وفقًا لتقارير رسمية 78.01 % من عدد الك الحوادث.

ودعا النائب محمد سعد الصمودي، الجهات المعنية بدراسة الحوادث التي وقعت مؤخرًا، والوقوف على أسبابها والعامل المشترك فيها، وسبُل مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها، ومن ثم الحد من معدلات حوادث الطرق.