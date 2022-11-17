وحدة تكافؤ الفرص بمطروح تنظم سلسلة من الندوات والفعاليات بمدن ومراكز المحافظة

واصلت وحدة تكافؤ الفرص شئون المرأة بديوان عام محافظة مطروح، سلسلة الندوات التي تنفذها بمدن ومراكز المحافظة فى إطار الخطة الموحدة للوحدة .



حيث نظّمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة مرسي مطروح ندوة تثقيفية موسعة تناولت الندوة عددا من المحاور منها (تكريم الاسلام للمرأة _ حق المرأة في التعليم _تنظيم الأسرة وفوائدها على الاسرة والمجتمع )،بحضور نائب رئيس المدينة وممثلين عن الاوقاف والصحة والتربية والتعليم بمشاركة وحضور السيدات الموظفات بالمركز لرفع وعيهم بتلك القضايا .

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الحمام. ندوة تثقيفية موسعة بعنوان ( المشغولات اليدوية والحرفية التقليدية) شارك بالندوة أكثر من 63 سيدة بمدينة الحمام وبحضور سكرتير المدينة ومسئولى بنك ناصر فرع العلمين ، و وادارة تنمية القرية والتضامن الاجتماعي و مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز. هدفت الندوة إلى تشجيع السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة وتعريفهم بكافة البرامج والمبادرات التي يقدمها البنك لدعم المرأة اقتصاديا منها مبادرة قروض مستورة وذلك للمساهمة في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديا، وايجاد مصدر دخل ثابت لها واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور عن المشروعات وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها بهدف تمكين المرأة اقتصاديا .

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة براني بتنظيم ندوة توعوية موسعة بحضور حشد من السيدات بالمدينة حول الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة بحضور نائب رئيس المدينة و مسئولة تنظيم الاسرة بإدارة صحة براني التي اوضحت الاثار الايجابية لتنظيم الاسرة على الاسرة والمجتمع لنشر الوعي بين السيدات بوسائل تنظيم الأسرة وتوافرها .بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة .

ومن جانبها أوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة على استمرار تنفيذ الخطة الموحدة للوحدة لرفع مستوي الوعي للمرأة الوصول اليها بمختلف فئاتها لمساعدتها على رفع المستوي المعيشي لها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، مع تعزيز دورها للمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة ، تحقيقا رؤية مصر 2030 .