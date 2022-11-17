أخبار الفن| محمد رمضان في حوار مع متابع .. تحقيق أمنية سيد رجب في القاهرة السينمائي

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

الحيوانات الأليفة.. "١٩ ب" يحقق أمنية سيد رجب في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض منذ قليل، فيلم "19 ب" المشارك في المسابقة الدولية، لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد عرض فيلم "١٩ ب"، الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، حضور عدد غفير من الجمهور، وأيضًا نجوم العمل وهم سيد رجب، وناهد السباعي، وأحمد خالد صالح، وفدوى عابد، والمخرج أحمد عبد الله.

تسليم جوائز النُقاد العرب للأفلام الأوروبية بـ مهرجان القاهرة السينمائي

تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهدت فعاليات اليوم الرابع، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، عددًا من الفعاليات المتنوعة، والتي شهدت رواجًا جماهيريًا كبيرًا، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما، وضيوف المهرجان من المُتخصصين في فنون السينما، من مختلف أنحاء العالم.

جامبسوت جلد.. روبي تتألق قبل بدأ حفلها بموسم الرياض.. شاهد

شاركت الفنانة روبي صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، قبل انطلاق حفلها الغنائي بموسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

بين منتقد ومُرحب.. تفاصيل مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

تشارك الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 بأغنية تحمل اسم “Tukoh Taka” وذلك بالتعاون مع نيكي ميناج ومالوما، ومن المقرر طرح الاغنية في 18 نوفمبر 2022.

أجبت بصدق .. شاروخان يرد على اتهامه بالغرور

حرص الفنان العالمي شاروخان، أن يرد على اتهامه بالغرور وذلك بسبب تصريحات له إنه على ثقة كاملة بأن أفلامه ستحقق دائما النجاح.



محدش هيسمحلك بيه | حوار بين محمد رمضان ومتابع وهذا رد الفنان

اعلن الفنان محمد رمضان عن صدور أحدث أغانيه “لو ناسيين” مساء اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.