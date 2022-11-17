عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد رمضان في حوار مع متابع .. تحقيق أمنية سيد رجب في القاهرة السينمائي

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

الحيوانات الأليفة.. "١٩ ب" يحقق أمنية سيد رجب في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض منذ قليل، فيلم "19 ب" المشارك في المسابقة الدولية، لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد عرض فيلم "١٩ ب"، الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، حضور عدد غفير من الجمهور، وأيضًا نجوم العمل وهم  سيد رجب، وناهد السباعي، وأحمد خالد صالح، وفدوى عابد، والمخرج أحمد عبد الله.

تسليم جوائز النُقاد العرب للأفلام الأوروبية بـ مهرجان القاهرة السينمائي

تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهدت فعاليات اليوم الرابع، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، عددًا من الفعاليات المتنوعة، والتي شهدت رواجًا جماهيريًا كبيرًا، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما، وضيوف المهرجان من المُتخصصين في فنون السينما، من مختلف أنحاء العالم.

جامبسوت جلد.. روبي تتألق قبل بدأ حفلها بموسم الرياض.. شاهد

شاركت الفنانة روبي صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، قبل انطلاق حفلها الغنائي بموسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

بين منتقد ومُرحب.. تفاصيل مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

تشارك الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 بأغنية تحمل اسم “Tukoh Taka” وذلك بالتعاون مع نيكي ميناج ومالوما، ومن المقرر طرح الاغنية في 18 نوفمبر 2022.

أجبت بصدق .. شاروخان يرد على اتهامه بالغرور

حرص الفنان العالمي شاروخان، أن يرد على اتهامه بالغرور وذلك بسبب تصريحات له إنه على ثقة كاملة بأن أفلامه ستحقق دائما النجاح.


محدش هيسمحلك بيه | حوار بين محمد رمضان ومتابع وهذا رد الفنان

اعلن الفنان محمد رمضان عن صدور أحدث أغانيه “لو ناسيين” مساء اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.

جامبسوت جلد روبي تتألق قبل بدأ حفلها بموسم الرياض شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

ترشيحاتنا

"ضياء السيد" عن تصريحات صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا : كانت مفاجئة

وقوف المأمومين متقدمين عن الإمام خارج المصلى يوم الجمعة.. هل يبطلها؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 نوفمبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفيًا

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يكتسح نيجيريا برياعية استعدادًا لكأس العالم

بورصة السيارت | ارتفاع سعر كيا اكسيد 170 ألف جنيه

مدحت العدل: شيكابالا أحرف من محمد صلاح وظروفه الأسرية منعت احترافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

هنادي مهنا وزوجها بإطلالة تكشف خسارتها الوزن بمهرجان السينما.. صور

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ